Protest wirkt: Macron vertagt Erhöhung der Ökosteuer

Im Konflikt mit der «Gelbwesten»-Protestbewegung will die französische Regierung die zum 1. Januar angekündigte Erhöhung der Ökosteuer auf Diesel und Benzin vorerst auf Eis legen. Wie aus Regierungskreisen in Paris verlautete, will Premierminister Edouard Philippe am Dienstag die «Aussetzung» der Steuererhöhung um mehrere Monate bekanntgeben. Er will demnach auch noch weitere Massnahmen zur Entspannung des Konflikts verkünden.