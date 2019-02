Selbst Mitveranstalter Polen, nach den Worten von Aussenminister Jacek Czaputowicz einer der engsten Verbündeten von Trumps Amerika, müht sich nach Kräften, den Eindruck einer Anti-Iran-Konferenz zu vermeiden. Polen unterstütze das Atomabkommen, sagte er, und stimme nicht mit dem Ansatz der amerikanischen Iranpolitik überein. Der Iran hatte zuvor den polnischen Botschafter in Teheran ins Aussenministerium einbestellt.

Sollte ursprünglich über die Weiterverbreitung von Raketen, Terrorismusunterstützung und andere Dinge mehr geredet werden, die Washington dem Iran vorwirft, wird jetzt vor allem auf Drängen Polens auch über den Friedensprozess in Nahost diskutiert, über den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, über Syrien und den Jemen. «Wirklich gute Ergebnisse» erhofft sich Pompeo von den Debatten an diesem Donnerstag, wie er sagte. Weder er noch Czaputowicz aber beantworteten die entscheidende Frage: was konkret sie sich von dem Treffen erwarten. Normalerweise sind bei solchen Konferenzen Abschlusserklärungen weitgehend vorher ausgehandelt.

Nur ein Zirkus?

So aber wird es massgeblich um die öffentliche Wahrnehmung gehen – von einer PR-Veranstaltung ist die Rede. Der iranische Aussenminister Mohammed Jawad Sarif spricht gar von einem ­«Zirkus».

Ein Gewinner der Warschauer Zusammenkunft könnte indes Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sein. Er soll mit hochrangigen Vertretern arabischer Staaten an einem Tisch sitzen und könnte so einmal mehr demonstrieren, dass Israels Isolation in der Region durchbrochen ist – und seine Einschätzung des Iran als Bedrohung weithin geteilt wird. Netanyahu hatte gestern allerdings mit drastischen Worten für Aufsehen gesorgt: In einem von seinem Büro verbreiteten Video sprach er von einem «Krieg» gegen den Iran. Sein Büro löschte das Video anschliessend und schwächte die Aussage ab.

Pompeo warf dem Iran derweil vor, «einen Mord-Feldzug in ganz Europa» durchzuführen. Die Bedrohung durch die Instabilität im Nahen Osten bezeichnete er am Mittwoch in der US-TV-Nachrichtensendung PBS NewsHour als real.

Der Iran habe auf die unruhige Region enormen Einfluss, und zwar keinen guten. Es gebe gemeinsame Interessen zwischen den Saudis, den Emiraten, Bahrain, Jordanien und den Israelis, die alle verstünden, dass ihre Nationen vom Iran bedroht seien. Die Europäer seien ebenfalls gefährdet. «Iran führt einen Mord-Feldzug in ganz Europa durch. Das ist ein globales Phänomen», sagte Pompeo.