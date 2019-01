Im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf Politiker und Prominente hat das deutsche Bundeskriminalamt einem Medienbericht zufolge die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchsucht. Beim Einsatz am Sonntag seien technische Geräte beschlagnahmt worden, berichteten das ARD-Magazin «Kontraste» und das RBB-Inforadio am Montag unter Berufung auf Sicherheitskreise.