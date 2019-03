Piratin rät dringend davon ab, ihre Partei noch zu wählen

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternetpic.twitter.com/8bHaPEEUk3 — Julia Reda (@Senficon) 26. März 2019

Der Knalleffekt ist Reda trotzdem gelungen: Am Mittwochabend rief sie per Youtube-Botschaft dazu auf, die Piratenpartei bei den anstehenden Europawahlen nicht zu wählen – und erklärte gleichzeitig ihren Austritt aus der Partei, deren einzige Abgeordnete im Europaparlament sie in den vergangenen fünf Jahren gewesen war. «Wenn ihr meine Arbeit wertschätzen wollt, dann wählt eine Partei, die sich gegen Upload-Filter engagiert hat, aber wählt nicht die Piratenpartei», sagt Reda in ihrer Botschaft.

Als Grund für ihren Appell nennt sie, dass auf Platz zwei der Piraten-Wahlliste zur Europawahl ein ehemaliger Mitarbeiter von ihr stehe, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen werde: «Das ist für mich absolut inakzeptabel. So jemand darf nicht gewählt werden.»

Aus der Partei trete sie aus, weil «die Piraten nicht alles getan haben, was sie hätten tun können», um die Aufstellung des Kandidaten zu verhindern, nachdem die Vorwürfe gegen ihn bekannt geworden waren. Ein vom Europaparlament eingesetzter Beirat gegen Belästigung am Arbeitsplatz habe die Vorwürfe bestätigt. Sie selbst habe schon im vergangenen Juli seine Kündigung bei der Parlamentsverwaltung beantragt. Ein Sprecher des Parlaments will den Vorgang mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht kommentieren.