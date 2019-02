Das britische Unterhaus in London schmetterte am Mittwochabend den Brexit-Vorschlag von Jeremy Corbyn ab. Damit steht der Labour-Vorsitzende unter Druck, sich für eine weitere Volksabstimmung intensiv einzusetzen.

Die Abgeordneten des Unterhauses votierten am Mittwochabend mehrheitlich gegen seinen Vorschlag für eine engere Anbindung an die EU. Der Labour-Chef wollte mit dem Antrag seine fünf Punkte für einen weicheren Brexit zur offiziellen Regierungspolitik machen. Dazu gehören unter anderem eine Zollunion mit der Europäischen Union und eine Anpassung an Regeln des EU-Binnenmarkts.