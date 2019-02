Standing Ovation

Sollte die Kirche nicht beschliessen, sich radikal auf die Seite der Kinder zu schlagen, der Opfer, dann sei es nur recht, wenn sie sich vor den Medien fürchte: «Dann sind wir Journalisten eure schlimmsten Feinde.» Zehn Minuten nur dauerte die Rede, fünf weniger lang als alle anderen Referate, weil die Zeit plötzlich drängte und die Gipfelteilnehmer bei der Bussliturgie in der Sala Regia des Apostolischen Palasts erwartet wurden. Valentina Alazraki ging zurück in den Pressesaal der «Vaticanisti». Dort empfing man sie mit einer Standing Ovation.

Wie kommt draussen an, was drinnen besprochen wird? Dem Vatikan ist das nicht immer gleich wichtig, manchmal offenbar gar nicht. Die beiden Welten hinter und vor den heiligen Mauern sind weit auseinander. Im Fall der Missbrauchsskandale aber erträgt das Publikum draussen die traditionelle Abgehobenheit und oftmals theologisch überhöhte Sprachwahl des Vatikans besonders schlecht. Weil es um Kinder geht, um die Verbrechen an den Schwächsten.

Laien sollen helfen

Es hiess deshalb, die Konferenz sei ein «Point of no Return» für die Kirche – danach gebe es kein Zurück mehr in vergangene Muster. Entsprechend offensiv kommunizierte der Vatikan während des Gipfels. Zum ersten Mal kam dabei der neue Kommunikationsapparat zum Einsatz, in dem viele Laien sitzen: Journalisten vor allem, die der Kirche helfen sollen, so unkirchlich wie nur immer möglich zu kommunizieren. Gelingen mochte das aber noch nicht so recht.

Der epidemische Missbrauch durch Kleriker an Kindern und Jugendlichen beschert der katholischen Kirche die schlimmste Krise seit der Reformation. Die Krise ist systembedingt, hausgemacht, von innen kommend, existenzgefährdend. So war es schlicht unabdingbar, dass Papst und Bischöfe in Rom demonstrierten, sich der existenziellen Krise bewusst zu sein und das Übel bekämpfen zu wollen. Die Kirchenspitze debattierte über Prävention, Transparenz und Öffnung der Archive, über Sanktionen gegen Missbrauchspriester, Statistiken der nachlässigen Bischöfe oder über zu schaffende Richtlinien, Anlaufstellen und Verwaltungsgerichte. Das war richtig und nötig, genügt aber nicht.