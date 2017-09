Panik im Londoner Parsons Green

Parsons Green? Der harmloseste Flecken in London? Den hätte wirklich niemand mit einem Anschlag in Verbindung gebracht. Gut - beim Überqueren gewisser Themsebrücken war es dem einen oder anderen in den letzten Monaten vielleicht etwas mulmig. Und beim Besuch von Grossveranstaltungen oder beim Betreten von Bahnhofs- oder Flughafenhallen schaute jedermann sich leicht argwöhnisch um.

Immerhin hat Grossbritannien dieses Jahr schon vier Terroranschläge erlebt. Und sechs weitere sind angeblich vereitelt worden. Aber Parsons Green? Nur ein kleiner Zwischenstopp auf der District Line ist das, in einem Viertel von ganz und gar bürgerlicher Normalität. Mit renommierten Schulen, kleinen Läden, einem hübschen Park zur Erholung und eben einem U-Bahnhöfchen. Mitten auf dem Weg von Wimbledon nach Earls Court, im Südwesten der Stadt.

Und doch traf es genau Parsons Green, an diesem Freitagmorgen. Als zwanzig Minuten nach acht Uhr unter einem azurblauen Himmel die Bahn von Wimbledon dort einrollte, schreckte ein Donnerschlag im hinteren Teil des Zugs die dichtgedrängt stehenden Passagiere auf. Etwas, was im nachhinein von allen Augenzeugen «ein Feuerball» genannt wurde, schoss im Zug nach vorn, knapp unter der Wagendecke. Die dem Ort der Explosion am nächsten standen, traf es direkt.

Glück im Unglück: Eine beim Attentat leicht verletzte Frau wird von einer anderen Zugspassagierin getröstet. Foto: Reuters

«Es war furchterregend», berichtete Peter Crowley, einer der Fahrgäste, britischen Reportern. «Ich habe Brandspuren oben auf dem Kopf.» Einem Unglücklichen, den er gesehen habe, habe es die Jacke auf dem Rücken glatt weggebrannt. Und auf seinem Gesicht habe er Brandmale gehabt. «Wir hatten noch Glück», sagte der Software-Experte Sylvain Pennec. «Der Zug stand gerade im Bahnhof von Parsons Green, als es passierte.» Als sich die Türen öffneten, drängte alles in Panik nach draussen. Schreiende Kinder, blindwütig drängende Erwachsene suchten sich in Sicherheit zu bringen: «Alles purzelte übereinander. Die Leute schubsten einander aus dem Weg.»

Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, was da vor sich ging, an diesem Freitagmorgen. Nur dass schnelle Flucht angesagt war, das war jedem klar. In der Panik stürzten Leute zu Boden. Von hinten drängende Passagiere kletterten über die Gestürzten. Schulkinder wurden an Mauern gedrückt.

Getrampel und Geschiebe

Eng wurde es auf der Treppe zu den Ausgängen. Parsons Green hat nur eine einzelne, schmale Treppe, die vom hier oberirdischen Bahnsteig hinunter zur Strasse führt. Es ist nicht eingestellt auf den Massenandrang der grossen Stationen des Stadtzentrums. Und die mehreren hundert Menschen, die an diesem Morgen schreiend aus dem District-Zug stürzten, hatten keine Ahnung, ob weitere Angreifer ihnen auflauerten. Ob kaltblütige Mörder irgendwo mit Schusswaffen warteten auf sie.

Für Emma Stevie, die sich ebenfalls in Sicherheit zu bringen suchte, war es «ein totales Getrampel und Geschiebe». Sie sah eine Schwangere zu Boden gehen. Einige der jüngeren Passagiere setzten, ohne sich um die Appelle von Bahnmitarbeitern zu scheren, im Sprung über die Fahrkarten-Schranken. Andere rutschten vom Zug aus die kleine Böschung hinunter und versteckten sich in den Büschen, bevor sie zur Strasse liefen. «Wir waren alle völlig verstört», sagte Emma Stevie. Ein Augenzeuge namens Chris Wildish berichtete: «Es waren eine Menge Schulkinder in dieser Bahn. Viele wurden beiseite gestossen.» In der Mädchenschule, die gerade gegenüber der U-Bahn liegt, zählte man bang die eintreffenden Schülerinnen. Glücklicherweise war keine von ihnen verletzt.

Bombe funktionierte nicht richtig

Fünfzehn Minuten schon nach dem «Feuerball» in Parsons Green waren Polizei, Feuerwehr und Ambulanzen aus ganz West-London zur Stelle. Und binnen einer Stunde war das Gelände abgeriegelt für allen Verkehr. Nur wenig später tauchte im Internet das Bild jenes weissen Plastikeimers auf, den einer der Fahrgäste, bevor er sich zur Flucht wandte, noch schnell aufgenommen hatte. Der Eimer stand drinnen im Zug. Ein paar Flammen schlugen noch immer aus ihm. Abgestellt worden war er in einer Lidl-Plastiktüte. Drähte baumelten aus ihm heraus.

In grösster Eile suchten Scotland Yard und Londons Anti-Terror-Experten der Sache auf die Spur zu kommen. Zum Mittag war klar: Es handelte sich um ein tückisches Attentat. Später wurde deutlich, dass die District-Line-Passagiere unglaubliches Glück im Unglück gehabt hatten. Die offenkundig selbstgebastelte Bombe war nicht in vollem Umfang explodiert.

Hätte sie das getan, erklärten die Fachleute, hätte die Explosion den Zug vom Geleise gerissen. Und es hätte viele Tote gegeben dabei. Aber offenbar, meldete die BBC, stimmte etwas nicht «mit dem Gemisch», das die Täter benutzten. So etwas hatten die Londoner schon einmal erlebt, und zwar zwei Wochen nach dem katastrophalen Kings-Cross-Anschlag vom Juli 2005, als bei einer erneuten Attacke in Rucksäcken versteckte und in der U-Bahn abgestellte Bomben nicht wie vorgesehen losgingen. Auch damals war der Ausgang knapp.

Glücklicherweise nur Leichtverletzte

Erleichtert meldeten die West-Londoner Krankenhäuser, dass die 22 Verletzten nur relativ leichte Wunden davon getragen hatten. Den Londonern, und den Briten überhaupt, ist das allerdings nur ein begrenzter Trost. Was sie wissen, ist, dass Extremisten ihnen in ihrem Alltag weiter nach dem Leben trachten. Und dass ihr Leben, wenn jemand nur eine grosse Einkaustüte in die U-Bahn stellt, ohne weiteres zu treffen ist. Zu «absoluter Wachsamkeit» rief die Polizei denn auch auf am Freitagnachmittag. Dass es sich diesmal nicht um einen Selbstmord-Attentäter handelte, sondern der Bombenleger sich aus dem Staub gemacht hatte, erhöht nur die Besorgnis bei den Behörden.

In frenetischer Eile sichtete Scotland Yard das Material aller Überwachungskameras zwischen Wimbledon und Parsons Green Station: Immerhin gilt London als elektronisch bestüberwachter Platz der Welt. Der Labour-Bürgermeister der Stadt, Sadiq Khan, erklärte: «London wird sich niemals einschüchtern lassen.» Fünf Millionen Menschen benutzen jeden Tag die London Underground.

Trump spricht von «Loser-Terroristen»

Premierministerin Theresa May berief das Krisenkabinett zu einer Sondersitzung. Prompt liess sich, in der Runde internationaler Solidaritäts-Bekundungen, auch US-Präsident Donald Trump wieder vernehmen. Trump mahnte May, sie müsse mit «Loser-Terroristen» wie dem Bombenleger von Parsons Green «viel härter umspringen». «Im Blick gehabt» habe Scotland Yard ja diesen «Loser» gewiss. Ansonsten nutzte der US-Präsident den Anschlag zur erneuten Rechtfertigung seines umstrittenen Einreiseverbots für Personen aus überwiegend moslemischen Ländern.

Dabei hatte zu diesem Zeitpunkt in London, wiewohl der Verdacht klar in eine Richtung geht, noch niemand eine spezifische Tätergruppe genannt. Nicht einmal Theresa May konnte ihrem Freund Donald das durchgehen lassen. «Zu spekulieren», sagte sie, «hilft nie.» Der deutschen Supermarktkette Lidl war es unterdessen äusserst peinlich, dass eine ihrer Einkaufstüten zum Transport des Bombeneimers verwendet wurde. Sie bot den britischen Behörden alle nur erdenkliche Hilfe an. (Tages-Anzeiger)