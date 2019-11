Olaf Scholz kämpft auch um seinen Kanzlertraum

Scholz verwies auf seine Erfolge in der 2-Millionen-Einwohner-Metropole Hamburg. 2009 hatte er die SPD dort in einem ruinösen Zustand übernommen, zwei Jahre später eroberte er die Regierung mit absoluter Mehrheit zurück. «Wer bei mir Führung bestellt, der kriegt die auch!», rief er seinen Genossen zu. Lange bevor man auch anderswo merkte, was Wähler heute von der Sozialdemokratie erwarten, liess er in der Hansestadt Tausende Sozialwohnungen bauen, investierte Milliarden in Schulen, Kitas und den öffentlichen Verkehr. 2015 wurde Scholz’ SPD mit 46 Prozent der Stimmen bestätigt.

Der «Scholzomat»

Scholz ist sich bewusst, dass er die vielen Genossen, die in den drei Koalitionen mit den Christdemokraten den Hauptgrund für den Niedergang der SPD sehen, mit solchen Erfolgsgeschichten weder von sich noch von seiner Regierungsbegeisterung überzeugen wird. Für seine Gegner wird er immer der «Scholzomat» bleiben, ein ­spröder Jurist und Technokrat, der unfähig ist, Hoffnungen und Leidenschaften zu wecken. Und derjenige, der den Linken das Trauma Hartz IV und die ­Spaltung der Partei mit eingebrockt hat.

Grossen Rückhalt und Respekt geniesst der Mann, der mit der Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst verheiratet ist, hingegen im Establishment: bei den SPD-Regierenden in Bund, Ländern und Städten sowie bei den Abgeordneten der Parlamente. Selbst Martin Schulz, der traurige Kanzlerkandidat von 2017, wirbt neuerdings für ihn. Dabei waren die beiden noch vor wenigen Monaten übel zerstritten.

Sein Kanzlerkalkül

Ausserhalb der Partei ist Scholz erheblich beliebter als unter SPD-Mitgliedern: In den Umfragen rangiert er stets an der Spitze oder auf Platz zwei der Politiker seiner Partei. In der hypothetischen Kanzlerfrage behauptet er sich nicht nur gegen die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern auch gegen den umschwärmten Grünen-Chef Robert Habeck.

Sollte Scholz seinen Kampf um den Vorsitz verlieren, ist ­seine Karriere zu Ende – und ziemlich schnell wohl auch die Grosse Koalition. Gewinnt er ­hingegen, dürfte er als Kanzlerkandidat die SPD auch in den Bundestagswahlkampf 2021 führen. Es sind die ersten Wahlen seit 16 Jahren, an denen die Union nicht mehr mit Merkel antritt und deswegen vieles offen scheint. Diese Chance hatte Scholz von allem Anfang an im Auge, als er vor knapp zwei Jahren mit Andrea Nahles zusammen die Partei übernahm. Ein halbes Jahr nach ihrem erzwungenen Rücktritt muss er nun ihr Nachfolger werden, will er ihr beim Abgang von der politischen Bühne nicht folgen.