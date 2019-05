Österreichs Vizekanzler Strache tritt nach Enthüllungsvideo zurück

Video: SZ

Keine halbe Stunde nach Strache erklärt auch sein Stellvertreter in der Partei und politischer Ziehsohn Johann Gudenus seinen Rücktritt von allen politischen Funktionen. Seine Erklärung kommt allerdings nur schriftlich. Gudenus hatte das Treffen mit der angeblichen Oligarchin in der Ibiza-Villa eingefädelt. Strache sagt, er habe diese Frau nur damals getroffen und danach nie wieder. Er betont auch, dass er keine Gesetze verletzt habe. Er will nun seinerseits gegen die Urheber des Lausch- und Videoangriffs sowie gegen die Medien, die das Videomaterial veröffentlichten, rechtlich vorgehen.

Sein Amt als FPÖ-Obmann übernimmt Norbert Hofer. Dieser soll auch das Vizekanzleramt übernehmen, wenn es nach Strache und der Partei geht, um die Koalition zu retten. Ob Sebastian Kurz dies akzeptiert oder auf Neuwahlen setzt, bleibt die grosse Frage im Moment. Der Bundeskanzler soll sich am Abend gegen 20 Uhr äussern. Die Entscheidung, wie es nun in der österreichischen Politik weitergehe, soll der Kanzler für sich allerdings schon gestern Abend getroffen haben. Die Opposition fordert geschlossen den Rücktritt der gesamten Regierung und Neuwahlen.

Bürger fordern Neuwahlen