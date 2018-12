Nigel Farage verlässt die Ukip

Der britische Rechtspopulist Nigel Farage hat seinen Austritt aus der Ukip-Partei verkündet. «Schweren Herzens verlasse ich die Ukip», schrieb der EU-Abgeordnete in einem am Dienstag veröffentlichten Gastbeitrag für das Medium «The Telegraph». Die Ukip sei «nicht die Brexit-Partei, die unser Land so dringend benötigt».