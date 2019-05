Nicht nur Putin verteilt in der Ukraine grosszügig Pässe

Papiere für Gastarbeiter und Flüchtlinge

Doch hinter dem nationalistischen Gepolter um die Minderheiten ist der Grund für die Abgabe von Pässen wohl ganz profan: In Rumänien und Ungarn fehlt es an Arbeitskräften, weil die eigenen Bürger für bessere Jobs und bessere Löhne nach Westeuropa fahren. In Rumänien wird bis 2050 mit einem Bevölkerungsschwund von bis zu 30 Prozent gerechnet.

Da sollen nun die armen Nachbarn aus der Ukraine oder Moldawien in die Bresche springen, für die die Löhne in den Bruderländern noch fürstlich sind. Allerdings geben auch viele Ukrainer und Moldawier an, sie wollten mit ihrem EU-Pass nicht im Nachbarland bleiben, sondern nach Westeuropa reisen.

So laufen auch der Ukraine die Leute davon. Und das Angebot des Kremls könnte das Problem massiv verschärfen, auch wenn Selenski selbstsicher erklärt, nur wenige Ukrainer würden das russische Angebot annehmen.

Gemäss dem Erlass, den Präsident Wladimir Putin nun unterzeichnet hat, können die Einwohner der Rebellengebiete Donezk und Luhansk einen Pass anfordern. Ebenso alle Bewohner der Krim, auch jene, die vor der russischen Annexion 2014 weggezogen sind. Zudem sollen ukrainische Gastarbeiter und die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet Pässe bekommen.

Millionen könnten profitieren

Für die ukrainische Präsidentenwahl war die Zahl der Wahlberechtigten in Russland mit rund drei Millionen angegeben worden. Hinzu kommen Minderjährige oder Verwandte in der Ukraine, die ebenfalls ein Recht auf einen russischen Pass haben.

Damit könnten alles in allem mehrere Millionen Ukrainer einen russischen Pass bekommen, was ihnen das Leben in Russland oder in der Ostukraine ohne Zweifel erleichtern würde.

Die Ukraine droht damit noch einmal dramatisch zu schrumpfen. Zudem würde sich die Spaltung zwischen jenen Bürgern, die sich nach Westen orientieren, und jenen, die sich an Russland halten, noch mal gefährlich vertiefen und könnte einer künftigen Einigung des Landes im Wege stehen. Damit hätte der Kreml dann wohl das eigentliche Ziel seiner Passaktion erreicht.