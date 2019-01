Ist es wirklich so schwierig? Nach dem Angriff auf den AfD-Spitzenpolitiker Frank Magnitz in Bremen könnte man: die Attacke als abscheulich verurteilen, das Opfer als Mensch bedingungslos bedauern, sich klar und grundsätzlich gegen alle physische Gewalt in der Politik verwahren, egal von wem sie kommt und gegen wen sie sich richtet. Man könnte getrost den Untersuchungsrichter arbeiten lassen, seine Erkenntnisse abwarten –und dann, erst dann, könnte man versuchen, politische Schlüsse aus dem Vorfall zu ziehen: sachte, sachlich.