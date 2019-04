Nato-Treffen: Streit zwischen USA und Türkei eskaliert

US-Vizepräsident Mike Pence sagte in Washington: «Die Türkei muss wählen: Will sie ein entscheidender Partner des erfolgreichsten Militärbündnisses der Weltgeschichte bleiben, oder will sie die Sicherheit dieser Partnerschaft riskieren, indem sie unverantwortliche Entscheidungen trifft, die dieses Bündnis untergraben?» Sollte die Türkei das S-400-Raketenabwehrsystem von Russland kaufen, riskiere das Land den Ausschluss aus dem Programm der F-35-Kampfjets, die die Türken von den USA erwerben wollen.

Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay reagierte mit ähnlicher Wortwahl. «Die Vereinigten Staaten müssen wählen», schrieb er auf Twitter. «Wollen sie ein Verbündeter der Türkei bleiben, oder wollen sie unsere Freundschaft riskieren, indem sie sich mit Terroristen zusammentun, um die Verteidigung ihres Nato-Verbündeten gegen seine Feinde zu untergraben?» Oktay spielte auf die Unterstützung der USA für die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien an. Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

The United States must choose. Does it want to remain Turkey’s ally or risk our friendship by joining forces with terrorists to undermine its Nato ally’s defense against its enemies? — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 3. April 2019

Nach Angaben seines Ministeriums warnte US-Aussenminister Mike Pompeo seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu bei einem Treffen in Washington, eigenmächtige Militäroperationen der Türkei in Nordsyrien könnten «potenziell verheerende Konsequenzen» nach sich ziehen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wiederholt angedroht, militärisch gegen die YPG vorzugehen. US-Präsident Donald Trump hatte der Türkei im Januar mit wirtschaftlicher Zerstörung gedroht, sollten sie die Kurden in Syrien angreifen.

In der Stellungnahme des US-Aussenministeriums hiess es weiter, Pompeo habe bei dem Treffen mit Cavusoglu auch die Inhaftierung von Amerikanern in der Türkei angesprochen und seine Sorge über den geplanten Rüstungsdeal Ankaras mit Russland geäussert.

Das türkische Aussenministerium wiederum beklagte sich am Donnerstag über die Stellungnahme der US-Kollegen zu dem Treffen. Diese sei offenbar schon vor dem Gespräch der Minister vorbereitet worden. Sie gebe nicht den Inhalt des Treffens wieder und erwähne Themen, die dort gar nicht besprochen worden seien. Ähnliche Probleme habe es bereits bei früheren Treffen gegeben, rügte die türkische Seite. Pompeo betonte dagegen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, er stehe «zu jedem Wort» in der Mitteilung seines Hauses.