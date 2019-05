Nach Wahlannullierung: Erdogan kritisiert die USA scharf

Berlin ermahnt Türkei

Das Auswärtige Amt mahnte die Regierung in Ankara am Samstag dazu, sich an die Anti-Folterkonvention zu halten. «Wir verurteilen jede Form von Folter und Misshandlung, sie stehen ausserhalb des Rechts», sagte eine Sprecherin, ohne konkret auf die Aussage Yücels einzugehen.

Sie forderte die türkische Regierung «mit Nachdruck» dazu auf, «sich an die internationalen Standards zu halten, zu denen sie sich selbst verpflichtet hat». Dazu gehörten neben der Uno-Konvention auch Verpflichtungen des Europarats zur Verhütung von Folter.

Die Türkei betonte, sie verfolge das Prinzip der «null Toleranz gegenüber Folter», untersuche alle Vorwürfe sorgfältig und sei bei dem Thema transparent. Die gegenstandslosen Anschuldigungen zielten darauf ab, die Türkei schlechtzumachen.

Angriff auf Journalisten

Unterdessen wurden nach einem Angriff auf einen oppositionellen Journalisten in Ankara sechs Verdächtige festgenommen. Sie würden in der Hauptstadt Ankara verhört, meldete seine Zeitung - das nationalistische Blatt «Yenicag» - am Sonntag. Der Kolumnist Yavuz Selim Demirag war demnach am Freitag vor seiner Haustür in Ankara von mehreren Personen mit Baseballschlägern attackiert worden. Er seit mit Verletzungen am Kopf und Körper im Spital behandelt worden. Der Angriff ereignete sich nach einer von Demirag moderierten Fernsehsendung, in der es zuletzt auch um die Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul ging. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Der angegriffene Journalist Yavuz Selim Demirag. Bild: AP

Der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul am 31. März knapp gewonnen. Allerdings annullierte die Hohe Wahlkommission die Abstimmung vor knapp einer Woche wegen angeblicher Regelwidrigkeiten und ordnete eine Wiederholung am 23. Juni an. Die Entscheidung wurde international kritisiert.