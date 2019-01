Ziviler Ungehorsam ist eine alte, oftmals noble Form des politischen Handelns. Zumal dann, wenn es dem guten Gewissen entspringt, der Empörung etwa über die Ungerechtigkeit eines Gesetzes. In Italien begehren prominente Bürgermeister aus grossen Städten wortmächtig auf gegen das unlängst verabschiedete Sicherheits- und Immigrationsgesetz der populistischen Regierung. Manche von ihnen drohen damit, es einfach zu ignorieren. Sie sagen, es stutze auf unzulässige Weise die Grundrechte der Zuwanderer und sorge so für mehr statt weniger Unsicher­heit in den Städten und für mehr Schwarzarbeit. Sie müssen es ja wissen, als Verwalter vor Ort.