Mit der Spinne am Revers

Man könnte fast glauben, die Pariser wollten alle am liebsten ins Grüne ziehen. In gut einem Monat wählen sie einen neuen Bürgermeister beziehungsweise eine Bürgermeisterin, und im Wahlkampf überbieten sich die Kandidaten mit grünen Vorschlägen. Der eine will eine Kopie des New Yorker Central Park in die französische Hauptstadt holen, die nächste träumt von einer Stadt der Fahrradfahrer, und Bäume pflanzen wollen sie alle.