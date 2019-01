Standesgemäss betete Kardinal Philippe Barbarin gemäss «Le Monde» am Vorabend des Prozesses gegen ihn zu Gott: Dieser möge die Justiz Gerechtigkeit üben lassen und die Herzen der Missbrauchsopfer heilen. Seit Montag steht der 68-jährige Kardinalerzbischof von Lyon daselbst wegen Nichtverfolgung sexueller Übergriffe an Minderjährigen vor Gericht: Er habe gegenüber der Justiz die pädophile Vergangenheit des Priesters Bernard Preynat vertuscht. Ja er habe selbst nach einer Anzeige im Jahr 2007 die Vorwürfe gegen diesen nicht weiterverfolgt und den Geistlichen sogar im Amt und in Kontakt mit Jugendlichen belassen. Immerhin soll sich der Priester früher an 85 Kindern vergriffen haben.