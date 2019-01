Das türkische Dorf Kiremitcisalih liegt kaum einen Kilometer entfernt von der griechischen Grenze, die hier ein breiter, im Winter oft reissender Fluss ist. Dann tauchten in dem Dorf ein Dutzend Männer auf – in Unterhosen, sonst waren sie nackt. Die Bauern liessen die Fremden in ihr Teehaus, damit sie sich aufwärmen konnten. Es gibt ein Foto, das zeigt, wie sich die nackten Männer um einen alten schwarzen Bollerofen in der Teestube scharen. Einer hat rote Striemen auf dem Rücken.