Der Autolenker, der im Ruhrgebiet absichtlich mehrere Fussgänger anfuhr, hatte die «klare Absicht, Ausländer zu töten». Das sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Bottrop. Der Fall müsse «sehr ernst genommen werden», es werde mit Hochdruck ermittelt. Mindestens vier Menschen waren bei der Fahrt in der Silvesternacht teils schwer verletzt worden, darunter eine Frau schwer.