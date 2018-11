Merkel verpasst wegen Flugzeugpanne Start des Gipfels

Wegen eines technischen Defekts ihres Regierungsflugzeugs verpasst die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den Auftakt des G20-Gipfels in Buenos Aires. «Heute geht es nicht mehr weiter», sagte eine Regierungssprecherin.

Nach dem Start in Berlin musste der Airbus «Konrad Adenauer» am Donnerstagabend nach etwa einer Stunde Flugzeit zunächst in Köln landen. Wenig später war klar, dass die Kanzlerin ihre Reise am Abend nicht fortsetzen konnte.

Ein direkter Weiterflug mit einem Ersatz-Airbus sei nicht möglich, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert vor Journalisten. Die Kanzlerin, der mitreisende Finanzminister Olaf Scholz und ein sehr kleiner Teil der Delegation favorisierten es demnach, am frühen Freitagmorgen über Madrid per Linienflug nach Buenos Aires zu gelangen. Die Nacht wollte Merkel in einem Bonner Hotel verbringen.