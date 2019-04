Merkel sorgt für Brexit-Lacher

Schon monatelang beschäftigt der Brexit die europäische Politelite, nicht zuletzt in der EU-Hauptstadt Brüssel. Aber beim Sondergipfel am Mittwoch sorgte die Bundeskanzlerin für einen heiteren Moment.

Der Grund war, so schreibt das deutsche Nachrichtenmagazin «Focus», die Mode: Denn Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May trugen beim Brexit-Gipfel Blazer in einem leuchtenden Blau – der Farbe Europas. Schon am frühen Nachmittag hatten beide Regentinnen – zufälligerweise zur gleichen Zeit – in diesem Outfit den Abgeordneten ihrer Parlamente in Berlin und London Rede und Antwort gestanden.