Merkel rettet sich nach «Jamaika»

Schiffbruch für die «Groko», die Grosse Koalition in Deutschland. Die SPD stürzt mit Martin Schulz aufden historischen Tiefststand ab und geht in die Opposition. Die Union gewinnt die Wahl, fährt aber das schlechteste Ergebnis seit 1949 ein.

Einen Triumph feiert dagegen die Alternative für Deutschland. Vor vier Jahren scheiterten die Rechtspopulisten knapp an der 5-Prozent-Hürde, inzwischen sind sie in 13 Landtagen vertreten. Jetzt ist die Partei von Frauke Petry drittstärkste Kraft im Bundestag. Die AfD will sich dort als Stimme der Verunsicherten profilieren und «Frau Merkel jagen». Würde die SPD doch mit der CDU weiterregieren, wäre AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland gar Oppositionsführer.

Die K-Frage war 2017 eine rein rhetorische. Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin. Doch ein Spaziergang wird ihre vierte Amtszeit nach diesem bitteren Sieg nicht. 2013 hatte die Union die absolute Mehrheit nur knapp verpasst. Im neuen Bundestag sind erstmals sieben Parteien in sechs Fraktionen vertreten. Das macht die Ausgangslage komplizierter. Der AfD-Einzug bedeutet zudem einen Rechtsruck.

Merkels Zukunft heisst «Jamaika», eine Koalition der Union mit der FDP und den Grünen. Eine Vorlage dafür gibt es seit drei Monaten im Bundesland Schleswig-Holstein. Dem Wählerwillen aber entspricht das kaum: «Jamaika» war nach der letzten Umfrage des Allensbach-Instituts bei nur gerade 4 Prozent der Befragten die bevorzugte Koalitionsvariante. Die «Jamaika»-Juniorpartner FDP und Grüne haben sich im Wahlkampf heftig ­attackiert. Jetzt brauchen sie einen gemeinsamen Nenner. Merkels Vierte muss das Kunststück vollbringen, gleichzeitig ökologischer und wirtschaftsfreundlicher zu werden. Und «Jamaika» braucht Rezepte, um der Tabubrecher-Partei AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Falls Merkel die Legislatur zu Ende macht, wird Deutschlands erste Kanzlerin die Amtsdauer von Adenauer überflügelt und jene von Kohl egalisiert haben. Übertrumpfen wird sie ihren politischen Vater weder wollen noch können. Die Union steht vor einem Generationenwechsel. Finanzminister Schäuble etwa ist eben 75 Jahre alt geworden. Der CDU-Doyen gehört seit 1972 dem Bundestag an. Gut möglich, dass die Union sein Schlüsselressort an die FDP wird abgeben müssen. Die wirkliche K-Frage stellt sich Deutschland 2021.

