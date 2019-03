Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die wöchentlichen Klimaschutz-Proteste von Schülern für eine «sehr gute Initiative». «Ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Strasse gehen und dafür kämpfen», sagte Merkel in ihrem am Samstag ausgestrahlten wöchentlichen Video-Podcast. «Wir können unsere Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben.» Die Kanzlerin warb aber um Verständnis, dass manches nicht so schnell gehe, wie die Schüler sich dies wünschten, etwa beim Kohleausstieg. «Da muss ich allerdings als Regierungschefin auch darauf hinweisen, dass wir natürlich vieles bedenken müssen: Wir müssen Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft auf der einen Seite mit den Zielen des Klimaschutzes versöhnen.»