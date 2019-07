Merkel klagt an

Politische Kritik macht vor den Personen nicht mehr halt

Angela Merkel hat ihr Verhältnis zu Donald Trump, der sie erst kürzlich eine «grossartige Freundin» nannte, von Beginn an nüchtern gestaltet, persönlich distanziert, in der Sache oft uneins, aber um Lösungen bemüht. Noch in ihrer Sommerpressekonferenz hatte sie mit Blick auf die Eintrübung der wirtschaftlichen Lage die Hoffnung geäussert, dass es zu Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU komme.

Merkel liess Unmut über die Politik Trumps erkennen, verband ihn aber nie mit einem persönlichen Angriff. Nach dem ersten Nato-Gipfel mit dem neuen Präsidenten in Brüssel und einem G-7-Treffen auf Sizilien sagte Merkel in einer Wahlkampfrede in Trudering: «Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt.» Den Ausstieg Trumps aus dem Pariser Klimaabkommen nannte sie «äusserst bedauerlich» und kommentierte das selbst mit den Worten: «Und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.» Die einseitige Kündigung des Nuklearabkommens mit Iran durch die US-Regierung bezeichnete sie als «Grund grosser Sorge, auch ein Grund von Bedauern». Der Ausstieg «verletze das Vertrauen in die internationale Ordnung».

«Angela, Angela, du musst deine Rechnung bezahlen»

Immer wieder wirbt Merkel in allgemeiner Form für multilaterale Lösungen und warnt vor Abschottung und Nationalismus – wie sie es allerdings lange vor Trump bereits in ihrer Rede vor dem US-Kongress im November 2009 getan hatte. Welche neue Bedeutung diesem Werben aber mittlerweile beigemessen wird, zeigte sich zuletzt am Samstag, als die Kanzlerin in ihrer Rede zum Gedenken an den Widerstand des 20. Juli 1944 genau bei diesem Plädoyer von Applaus unterbrochen wurde – das einzige Mal während einer Ansprache von 15 Minuten.

Donald Trump hat Merkel schon direkt angegriffen, als er – allerdings vor seiner Wahl – ihre Flüchtlingspolitik «geisteskrank» nannte. Erst jüngst sorgte der Mitschnitt einer Rede des Präsidenten aus den vergangenen Tagen für Aufsehen, in der er Anhängern berichtete, er sage – offenbar mit Blick auf die Beiträge zur Nato – bei den Treffen mit Merkel stets: «Angela, Angela, du musst deine Rechnung bezahlen.» Die Kanzlerin vermied derartige Profilierung zulasten der Person Trumps, liess allerdings zunehmend, wie zuletzt in einer Rede an der Universität Harvard, die Wahrnehmung unwidersprochen, dass sie gegen Trump rede, auch wenn sie ihn namentlich nicht erwähnte.

Merkels Äusserungen vom Freitag beschreiben in der Beziehung zu Donald Trump eine neue Qualität: Politische Kritik macht vor den Personen nicht mehr halt – nun auf beiden Seiten. Die Worte der Kanzlerin werfen aber auch die Frage auf, wie ernst sie selbst ihre Erklärung vom November 2016 nimmt. Natürlich wird sie nicht wegen eines Vorfalls die Zusammenarbeit mit Trump beenden – andererseits hat der Wahlkampf in den USA noch gar nicht richtig begonnen.