Merkel: «Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen»

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zugesichert, dass die Regierung ihre Arbeit in der grossen Koalition («GroKo») trotz des Rückzuges von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verantwortungsvoll fortsetzen werde. Sie habe Respekt vor den Entscheidungen, die die SPD nun zu treffen habe, sagte Merkel am Sonntag vor einer Klausur der CDU-Spitze in Berlin. «Ungeachtet dessen will ich allerdings für die Regierung sagen: Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit.» Die Themen, die die Regierung zu lösen habe, lägen auf dem Tisch – sowohl in Deutschland wie in Europa und der Welt.