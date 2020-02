Merkel: «Unverzeihlicher Vorgang» – Ramelow zitiert Hitler

Kemmerich war am Mittwoch im Erfurter Landtag im dritten Wahlgang als erster Ministerpräsident in Deutschland nur durch die Unterstützung der AfD gewählt worden. Für ihn stimmten in geheimer Wahl mutmasslich AfD, CDU und FDP. Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), dessen Partei bei der Landtagswahl im Oktober 2019 stärkste Kraft geworden war, unterlag mit 44 gegen 45 Stimmen.

Wusste Lindner Bescheid?

FDP-Chef Christian Lindner will einem Zeitungsbericht zufolge den neuen thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich zum Rücktritt bewegen. Lindner wolle dazu in Erfurt nach Lösungen suchen, berichtete der «Tagesspiegel» am Donnerstag. Ein mögliches Szenario sei das Stellen der Vertrauensfrage im Landtag, um den Weg für eine Neuwahl freizumachen.

Kemmerich war am Mittwoch als Anführer der kleinsten Fraktion überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden – mit den Stimmen der CDU und der rechtspopulistischen AfD, was heftige Kritik ausgelöst hat. Er lehnt Neuwahlen ab, weil er eine Stärkung der Ränder im politischen Spektrum fürchtet. Unklar ist aber, wie Kemmerich eine Regierung bilden will.

Lindners Rolle in der Angelegenheit wird von Medien unterschiedlich dargestellt. Am Donnerstagmorgen berichtete «Business Insider», der FDP-Chef habe in einem Telefonat mit Kemmerich grünes Licht für dessen Kandidatur gegeben – im Bewusstsein, dass eine Wahl nur mit den Stimmen der AfD gelingen kann.

Demos in ganz Deutschland

Bereits am Mittwochabend wurde kurz nach der Wahl in mehreren Städten – auch ausserhalb Thüringens – gegen die Wahl Kemmerichs demonstriert. So zogen in Hamburg ungefähr 1500 Demonstranten vom Fraktionsbüro der Hamburger AfD zum Büro des Landesverbandes der FDP. Auch in München gab es Proteste. Vor der dortigen FDP-Geschäftsstelle entstand dieses Foto.