Nach der historischen Niederlage für Theresa May im britischen Parlament sollen die Abgeordneten nun am am 29. Januar über einen «Plan B» für den britischen EU-Austritt abstimmen. Das teilte die Regierung am Donnerstag im Parlament mit.

Nach dem überstandenen Misstrauensvotum sucht die britische Premierministerin nach einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse. Die konservative Regierungschefin traf am Mittwochabend in London Anführer mehrerer Oppositionsparteien und wird die ganze Woche über unter Hochdruck an einer Alternative zum abgelehnten Deal arbeiten. Am Mittwoch hiess es, May wolle bis Montag darlegen, wie ein geordneter EU-Austritt doch noch gelingen soll.