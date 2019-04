May sondiert den Brexit mit dem Rivalen

Si le Royaume-Uni est en mesure d'approuver l'accord de retrait avec une majorité viable d'ici au 12 avril, alors l'Union européenne devrait accepter une prorogation jusqu’au 22 mai. I will do everything to prevent a disorderly #Brexit.????????????????https://t.co/EOGpdIYpPr — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 3. April 2019

Juncker machte dies aber davon abhängig, dass noch vor dem 12. April eine stabile Mehrheit in London für den EU-Austrittsvertrag zustande komme. Das ist der Tag, für den nach derzeitigem Stand der Brexit vorgesehen ist. Zwei Tage vorher – also am Mittwoch nächster Woche – soll ein EU-Sondergipfel entscheiden, wie es beim Brexit weitergeht.

Das britische Unterhaus hat den von Premierministerin Theresa May mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag bereits drei Mal abgelehnt – sich aber bisher auch nicht auf eine andere Brexit-Variante einigen können.

Kehrtwende Mays

Um die Blockade zu durchbrechen, hatte die Regierungschefin am Dienstagabend angekündigt, eine weitere kurze Verschiebung des EU-Austritts zu beantragen und gemeinsam mit Labour-Chef Jeremy Corbyn nach einem parteiübergreifenden Kompromiss zu suchen. Die Fristverlängerung soll aber nicht über den 22. Mai hinausgehen – den Tag vor dem Beginn der Europawahl. May will unbedingt vermeiden, dass die Briten noch einmal mitwählen müssen.

Der 12. April ist der Tag, bis zu dem Grossbritannien nach britischem Recht über eine Teilnahme an der Wahl entscheiden muss. Die Hoffnung ist also, am 22. Mai doch noch mit Vertrag aus der EU auszutreten. Dann käme auch eine Übergangsfrist bis Ende 2020, die Chaos vermeiden soll, zur Geltung.

Mays Ankündigung ist eine dramatische Kehrtwende. Bisher hatte sie Zugeständnisse an die Opposition abgelehnt. Denn diese will eine weichere Form des Brexits. Corbyns Labour-Partei fordert unter anderem, Grossbritannien solle in einer Zollunion mit der EU bleiben und eine enge Anbindung an den Binnenmarkt suchen.