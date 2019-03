«May ist an einem Punkt, an dem sie alle vor den Kopf stösst»

Pünktlich zu diesem Mittwoch, an dem das Unterhaus in einer Reihe von Abstimmungen seinen Brexit-Kurs festlegen will, erklärt er, was im Land wirklich los ist. Curtice ist aber auch deshalb so populär, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Und seine Analyse der aktuellen Daten hat es in sich. Geht es nach ihm, macht Theresa May fast alles falsch.

Theresa May sagt, sie kämpfe, anders als das Parlament, dafür, den Willen der Bevölkerung umzusetzen – nämlich den Brexit. Will das Volk denn noch einen oder gar genau ihren Brexit?

Es gibt zwei Gründe, warum man ihre Behauptung anzweifeln kann, sie wisse genau, was der Wille der Bevölkerung ist. May argumentiert ja damit, ihr Deal sei der Beste und einzig Richtige – wenn es nach dem Willen der 52 Prozent Leave-Wähler geht, also derer, die für den EU-Austritt gestimmt haben. Die haben sich aber erstens in aktuellen Umfragen mehrheitlich gegen ihren Deal ausgesprochen. Und zweitens zeigen die Zahlen, dass es mittlerweile einen kleinen Vorsprung von Remain über Leave, also Austrittsgegnern gegenüber Austrittsbefürwortern gibt. Leaver sind sich nämlich heute etwas weniger sicher als früher, dass sie wieder so stimmen würden wie 2016. Und: Viele junge Menschen unter 25 haben damals gar nicht mitgestimmt, sie würden aber eher für den Verbleib in der EU stimmen. Man kann also nicht zwingend annehmen, dass eine Mehrheit der Briten immer noch die EU verlassen will.

May sagt auch, 85 Prozent der Wähler hätten bei der Parlamentswahl 2017 für Parteien gestimmt, die den Brexit in ihrem Wahlprogramm hatten. Stimmt das denn?

Das stimmt nur auf dem Papier. Aber es stimmt nicht, wenn man die Motive kennt, nach denen die Menschen damals wirklich abgestimmt haben. Wer Labour gewählt hat, hat damit sein Missfallen über den Brexit ausgedrückt; Remain-Wähler haben sich also überwiegend für Labour entschieden. Leaver wiederum haben nicht gesagt: Toll, Labour hat Brexit im Programm. Wenn man ein Leaver war, hat man konservativ gewählt. Ausschlaggebend für die Wahlentscheidung war ausserdem auch und vor allem die Haltung zur Immigration. Da waren die grossen Parteien weit auseinander.

Labour-Chef Jeremy Corbyn argumentiert aber auch immer, er müsse auf die vielen Leaver in der Partei und im Land Rücksicht nehmen.

Das stimmt nur insofern, als die 52 Prozent, die 2016 für den Austritt gestimmt haben, eher aus der Arbeiterklasse kamen. Zu der hat Labour eine starke emotionale Bindung. Das spiegelt aber eher die Vergangenheit der Partei als ihre Gegenwart wider.

«Es braucht jemanden, der die Extreme zusammenführt. Und den haben wir nicht.»

Was heisst das alles für die Probeabstimmungen, die heute im Unterhaus stattfinden?

Im Moment ist es sehr schwer, eine Mehrheit für einen klaren Kompromiss zu sehen und zu sagen: Okay, definieren wir diesen Kompromiss und versammeln wir uns dahinter – zumindest, was die öffentliche Meinung angeht. Wenn es um politische Meinungsumfragen geht, stehen normalerweise die meisten Wähler irgendwo in der Mitte. In der Brexit-Frage haben wir zwei Extreme: viele Leute an einem Ende, die nur schnell rauswollen. Und viele Leute am anderen Ende, die ein neues Referendum wollen und am liebsten in der EU blieben. Die Mitte ist dünn besiedelt. Binnenmarkt, Zollunion, Norwegen-Modell – das ist alles etwas weniger unpopulär als Mays Deal. Aber das sind alles Ideen der Remainer. Und bisher gibt es keine Lösung, die Remainern und Leavern gleich gut gefällt. Weshalb Jeremy Corbyns Gerede darüber, dass man endlich die 52 Prozent Leaver und die 48 Prozent Remainer zusammenbringen müsse, sehr hübsch ist, aber ich kann nur sagen: Viel Glück, Mann. Sehr ambitioniert. Das ist fast unmöglich. Wenn man die Menschen bittet, sich zu entscheiden zwischen No-Deal, also einem Austritt ohne Vertrag, dem Norwegen-Modell und einem neuen Referendum, dann kommt Norwegen als drittes. Auch Mays Deal landet auf dem dritten Platz. Also braucht man jemanden, der die Extrem-Positionen zusammenführt. Und den haben wir nicht. Und wir haben nur noch wenig Zeit.