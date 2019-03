«May hat nie eine Strategie gehabt»

Brexit: Noch eine Abstimmungsniederlage für die Premierministerin. (Video: «Guardian», Youtoube/Tamedia).

Alle waren an diesem historischen Tag früh auf den Beinen gewesen. Theresa May war in ihrer Limousine gegen halb neun durch das schmiedeeiserne Tor des Westministerpalastes gefahren worden und stieg noch nicht gleich aus; vielleicht machte sie ein paar Telefonate im Schatten des Big Ben, um die letzten Zauderer zu überzeugen, vielleicht sammelte sie sich auch innerlich für einen Tag, der einer der letzten als Premierministerin sein konnte – wer wusste das schon.

Was sie aber wusste: Der 29. März hätte in die Geschichte eingehen sollen als Endpunkt einer 46-jährigen Mitgliedschaft in der EU, als Unabhängigkeitstag, als jener Moment, in dem das Königreich, befreit vom Joch der EU, wieder nach alter Grösse strebt. Stattdessen kämpfte May um ihren Job, um das Überleben ihrer Partei, und gegen den Ruf als wohl miserabelste Verhandlerin, die Grossbritannien in diesen komplizierten Zeiten hätte haben können.

Mehr aus Versehen zum Job gekommen

Sie war 2016 mehr aus Versehen denn Kalkül Premierministerin geworden. David Cameron hatte mit seiner Zukunft und mit der Zukunft seines Landes gepokert, er hatte verloren und war zurückgetreten. In dem nachfolgenden Wettbewerb um seine Nachfolge hatten sich mehrere Kandidaten, die May nun wieder beerben wollen, gegenseitig aus dem Rennen geworfen, nur sie war übrig geblieben. Last Woman standing, hiess es damals, und schon damals war auch allen klar: Das würde ein schwerer Weg.