May droht eine Meuterei

Das Parlament übernimmt

In noch grössere Bedrängnis dürfte May heute kommen, weil viele Hinterbänkler diesen Montag im Unterhaus dafür stimmen wollen, den Mittwoch für «Probeabstimmungen» über allerlei Brexit-Alternativen zu reservieren. Kommt es zu einer solchen Entscheidung, nimmt das Unterhaus der Regierung erstmals die Zügel aus den Händen. Unklar ist freilich, was passiert, wenn die Parlamentarier sich für etwas aussprechen, was die Regierung nicht will.

In der oppositionellen Labour Party kündigen sich ebenfalls neue Konflikte an. Während Parteichef Jeremy Corbyn sich dem Pro-EU-Marsch am Samstag fernhielt, sprach sich sein Vize Tom Watson auf der Demo erstmals für ein Referendum aus. Und Brexit-Schattenminister Sir Keir Starmer versicherte am Sonntag, jedweder Brexit-Deal, der es durchs Unterhaus schaffe, müsse der Bevölkerung zur letztgültigen Entscheidung vorgelegt werden – das sei die Parteilinie. Sollte es zu Unterhaus-Neuwahlen kommen, würde er «erwarten», dass Labour mit dem Versprechen eines solchen Referendums in die Wahlen ziehe, fügte Starmer hinzu.