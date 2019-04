May bittet um weiteren Brexit-Aufschub

Die Forderung der überparteilichen Gruppe

Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten will derweil im britischen Parlament einen Brexit ohne Vertrag per Gesetz vereiteln. Das kündigte die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper am Dienstag in London an. Es handle sich bei der Vorlage um einen «letzten Versuch», Grossbritannien vor den «Risiken» eines EU-Austritts ohne vertragliche Regelung zu bewahren, erklärte einer der Initiatoren, der konservative Abgeordnete Oliver Letwin.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier warnte die Briten. Die Gefahr eines ungeregelten Brexit steige von Tag zu Tag. Denn der neue Brexit-Termin ist der 12. April, also Freitag nächster Woche, und das britische Unterhaus konnte sich auch bei einer weiteren Abstimmungsserie am Montagabend auf keine Brexit-Variante einigen. Während Premierministerin Theresa May am Dienstag mit ihrem Kabinett nach Auswegen suchte, schmiedeten Abgeordnete eigene Pläne, um den Chaos-Brexit noch abzuwenden.

«Wir sind in einer gefährlichen Situation», schrieb die Abgeordnete Cooper auf Twitter. Die langjährige Gegenspielerin Mays forderte die Regierungschefin auf, einen Plan zur Verlängerung der Austrittsfrist über den 12. April hinaus vorzulegen. Dafür könnte bereits am Mittwoch ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden.

We are now in dangerous situation. Risk of damaging No Deal on 12 April rising fast. Whatever is/isn’t agreed this wk, PM must put forward plan for extension to avert No Deal on April 12. For sake of jobs, families & security, this cross party bill aims to ensure that happens pic.twitter.com/6tQTL45txl — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) 2. April 2019

Letztlich müsse May dann bei der EU beim Sondergipfel am 10. April eine erneute Verschiebung des Brexit beantragen, sagte Cooper weiter. Der Brexit hätte eigentlich schon am 29. März vollzogen werden sollen, war aber in letzter Minute verschoben worden.