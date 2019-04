May bittet EU erneut um kurzen Brexit-Aufschub

Die britische Premierministerin Theresa May hat die EU um einen Aufschub für den Austritt Grossbritanniens bis zum 30. Juni gebeten. Sollte das britische Parlament vor Ablauf dieser Frist dem Austrittsvertrag zustimmen, könne der Brexit entsprechend früher erfolgen, schrieb die Regierungschefin am Freitag in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Obwohl es weder im Interesse Grossbritanniens noch der EU sei, akzeptiere London, «dass Grossbritannien rechtliche verpflichtet wäre, an den EU-Wahlen teilzunehmen, falls Grossbritannien am 23. Mai 2019 noch EU-Mitglied ist.»