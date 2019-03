May: Zu wenig Unterstützung für Brexit-Abkommen

Theresa May sieht noch immer keine ausreichende Unterstützung für das Abkommen zum EU-Austritt ihres Landes. Das sagte die britische Premierministerin am Montag im Parlament.

Nach Rücktrittsforderungen und Putschgerüchten hatte May am Montagmorgen in Krisensitzungen über einen Ausweg aus dem Brexit-Streit beraten. May traf sich vor einer Kabinettssitzung und neuen Beratungen im Parlament mit ihren wichtigsten Ministern, um ihre Pläne zu besprechen.