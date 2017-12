Mallorca hat genug

Auch Thailand wird überrannt

Wer in diesen Tagen nach Thailand reist, erlebt vor der Silvesterparty einen deutlich langweiligeren Countdown. Der wichtigste Flughafen von Bangkok, der Suvarnabhumi, wird so überlaufen sein, dass sich lange Schlangen bilden werden.



Bereits diese Woche warnten Grenzbeamte: Für ein Visa on ­Arrival müssten Touristen mit einer Bearbeitungszeit von bis zu vier Stunden rechnen. Dieses Jahr mussten Reisende am kleineren Bangkoker Flughafen Don Mueang einmal rund acht Stunden Schlange stehen, bis ihnen ein Beamter einen Stempel in den Pass drückte. Schweizer müssen in der Regel nicht so lange warten, da sie keine Visa benötigen. Dennoch wird auch für sie die Wartezeit länger.



Das südostasiatische Land erlebte in den vergangenen Jahren einen wahren Besucheransturm. Die Zahl der Touristen aus China hat sich innerhalb kürzester Zeit fast verdreifacht. Das Urlaubsland kommt mit dem Ausbau seiner Infrastruktur nicht mehr hinterher.



Um den Besucheransturm bewerkstelligen zu können, sollen die Flughäfen nun massiv ausgebaut werden. Die Kapazität des Suvarnabhumi soll auf 90 Millionen Fluggäste erhöht werden - derzeit fertigen nur die Airports von Peking und Atlanta mehr Passagiere ab. Die Bauarbeiten dürften aber erst in rund fünf Jahren abgeschlossen sein. Bis dahin könnten die Wartezeiten an Thailands Flughäfen noch länger werden. fsb