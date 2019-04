Macron will Steuern senken und Referenden erleichtern

Als Reaktion auf die mehr als fünfmonatigen Sozialproteste der Gelbwesten hat Emmanuel Macron Steuersenkungen und Entlastungen für Rentner angekündigt. Er werde die Einkommenssteuer «deutlich» senken, sagte der Präsident Frankreichs am Donnerstag in einer kämpferischen Rede, die live im Fernsehen übertragen wurde. Grundsätzlich werde er an seinem Reformkurs jedoch festhalten, betonte Macron.