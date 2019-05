Macron und Le Pen gehen in die nächste Runde

Gelbwesten auf dem Tiefpunkt

Der Protestbewegung der Gelbwesten in Frankreich scheint nach einem halben Jahr der Atem auszugehen. Am 26. Protestsamstag in Folge beteiligten sich landesweit nach Angaben des Innenministeriums nur noch 18'600 Menschen, so wenige wie nie seit Beginn der Proteste. In Paris gingen demnach etwa 1200 Menschen auf die Strasse. In Nantes und Lyon wurden Sicherheitskräfte von Demonstranten mit Flaschen und Steinen beworfen, die Polizisten setzten Tränengas ein. Die Protestbewegung wollte am Samstag eigentlich neuen Schwung gewinnen. (red)