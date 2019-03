Der Veröffentlichungstermin markiert den offiziellen Beginn des Europawahlkampfes und zugleich das Ende der französischen innenpolitischen Nabelschau, die seit Beginn der Proteste der «gilets ­jaunes» Mitte November Vorrang hatte. Es ist der bevorstehende Brexit, der Macrons Brief Dringlichkeit verleiht. Der Austritt der Briten aus der Europäischen Union nach mehr als vier Jahrzehnten ist für ihn ein Menetekel – ein «Symbol für die Krise in Europa, das nicht angemessen auf die Schutzbedürfnisse der Völker angesichts der Umwälzungen in der heutigen Welt reagiert hat».

Als Bürger unterschrieben

Wie schon in seiner Rede an der Pariser Universität Sorbonne im September 2017 stellt Macron fest, dass die EU reformiert werden muss, um stärker zu werden. Gleichzeitig betont man im Elysée: «Es handelt sich um keine Vorgabe, sondern um einen Debattenbeitrag.» Macron unterzeichnet seinen Brief denn auch nur mit seinem Namen, nicht als französischer Präsident.

Für die Erneuerung Europas macht Macron konkrete Vorschläge. So wünscht er sich eine europäische Agentur zum Schutz der Demokratie, die gegen die Verbreitung von Fake News im Internet vorgehen und verhindern soll, dass europäische Parteien «von fremden Mächten» finan­ziert werden. Und er will einen europäischen Rat für innere Sicherheit. Der soll die Grundsätze des Schengen-Raums neu definieren, um einerseits die Grenzen und andererseits die Aufnahme von Asylberechtigten zu sichern.

Weitere Ideen: ein gemeinsamer europäischer Mindestlohn, eine europäische Klimabank, verbesserte Nahrungsmittelkontrollen, die in ganz Europa verbindlichen Standards folgen. Schliesslich schlägt Frankreichs Präsident vor, wo über all diese Visionen diskutiert werden könnte. Noch in diesem Jahr will er eine Europakonferenz organisiert sehen, auf der «Vertreter der EU-Institutionen und der Staaten» mit «Bürgerpanels, Akademikern, Sozialpartnern und Vertretern der Religionen» debattieren sollen. Auf dieser Konferenz dürfe es «keine Tabus» geben, auch was eine Überarbeitung der Verträge betreffe. Wer sich in Frankreich für all diese Vorschläge begeistern kann, hat bei der Wahl zum Europaparlament Ende Mai die Möglichkeit, für Macrons Partei La République en Marche zu stimmen.

In den übrigen europäischen Ländern ist es Macron in den vergangenen Monaten hingegen nicht gelungen, Aussenstellen seiner Partei zu gründen – obwohl seine vor einem Jahr gestartete Initiative der «europäischen Bürgerkonsultationen» genau das Ziel hatte: nämlich En Marche auch in Frankreichs Nachbarländern zu etablieren.