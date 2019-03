Das «Anti-Randalierer-Gesetz» sieht zudem ein Vermummungsverbot vor: Wer sein Gesicht teilweise oder ganz verhüllt, muss mit einem Jahr Haft und 15'000 Euro Geldstrafe rechnen. Kritiker sehen in dem Gesetz einen Maulkorb für Regierungsgegner.

Trump kritisiert französische Regierung

Nach den massiven Ausschreitungen hat US-Präsident Donald Trump die Klimapolitik der französischen Regierung attackiert. «Wie funktioniert das Pariser Klimaschutzabkommen für Frankreich?», schrieb Trump am Samstag auf Twitter. «Nicht so gut, schätze ich nach den seit 18 Wochen anhaltenden Unruhen der Gelbwesten-Demonstranten!» Zugleich lobte Trump seine eigene Klimapolitik. Die USA seien in «allen Listen zur Umwelt an die Spitze aufgestiegen».

How is the Paris Environmental Accord working out for France? After 18 weeks of rioting by the Yellow Vest Protesters, I guess not so well! In the meantime, the United States has gone to the top of all lists on the Environment.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. März 2019