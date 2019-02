Am Dienstagmorgen berichteten dann verschiedene britische Medien online, May plane nun tatsächlich, dem Parlament eine Abstimmung über eine Verlängerung des Artikels 50 (also eine Verschiebung des Austrittsdatums 29. März) in Aussicht zu stellen, falls ihr Brexit-Vertrag am 12. März erneut keine Mehrheit findet. Bislang hatte die Premierministerin das strikte abgelehnt. Zunächst berät May aber mit ihrem Kabinett. Das berichten unabhängig voneinander der «Evening Standard», die «Financial Times» und der «Daily Mail».

Die Sitzung von Mays Kabinett hat um 10.30 Uhr (Schweizer Zeit) begonnen. Ihre Erklärung zum Stand der Brexit-Beratungen wird nach 13.30 Uhr im Unterhaus erwartet, wie der «Guardian» berichtet.

Die Abgeordneten hatten im vergangenen Monat mit grosser Mehrheit den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag abgelehnt und Nachbesserungen gefordert. Eine Lösung, die mit einer Mehrheit im Unterhaus rechnen kann, ist derzeit nicht in Sicht.

Unter den Parlamentariern herrscht erheblicher Unmut über May. Die Premierministerin will dem Unterhaus erst am 12. März den möglicherweise ergänzten Brexit-Vertrag zur Abstimmung vorlegen – gerade einmal 17 Tage vor dem anvisierten Austrittsdatum.