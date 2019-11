MH-17-Abschuss: Ermittler suchen Verantwortliche in Moskau

In einem anderen Gespräch bestätigt ein Separatistenkommandant einem anderen Kommandanten, dass sie beide Befehlen aus Moskau folgen würden: «Wir bekommen die Befehle vom FSB. Und ihr von der GRU.» FSB ist der russische Inlandsgeheimdienst, GRU der Militärgeheimdienst. Auch die Finanzierung der Separatisten kommt aus Moskau. Manchmal klagen sie, dass sie schon zu lange auf Geld warten.

Russland dementiert jede Beteiligung

Das JIT will nun wissen, wer in der Russischen Föderation über die Zusammensetzung der Separatistenregierung 2014 entschied. In den abgehörten Gesprächen wird der Name des russischen Verteidigungsministers genannt, Sergei Schoigu. Das JIT will wissen, welche Rolle Schoigu und andere Vertreter des Kremls bei der Planung und Ausführung militärischer Operationen in der Ostukraine 2014 spielten. Sollten sich tatsächlich Zeugen melden, so bietet ihnen das JIT Hilfe und Schutz an.

Die russische Regierung dementiert weiterhin energisch jede Beteiligung am Abschuss der malaysischen Maschine. Im Sommer erschien ein Dokumentarfilm einer ehemaligen Journalistin des Propagandasenders RT, in dem das JIT beschuldigt wird, sämtliche entlastende Aussagen zugunsten Russlands zu ignorieren. Ausserdem seien die abgehörten Gespräche im Nachhinein manipuliert worden.