Das Brexit-Chaos in London sorgt bei den europäischen Partnern Grossbritanniens schon seit Wochen für Fassungslosigkeit. Der Brexit-Koordinator des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, warnte, ein harter Brexit sei nunmehr «fast unvermeidlich». «Am Mittwoch hat Grossbritannien eine letzte Chance, aus der Sackgasse zu kommen», schrieb Verhofstadt im Kurzbotschaftendienst Twitter. Ansonsten stehe London vor «dem Abgrund».

The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the U.K. has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 1. April 2019