Vier Arbeits- statt acht Kalendertage

Die Industrie- und Handelskammern des deutschen Bundeslandes haben eine Übersicht zu den Anforderungen an Entsendebetriebe in allen EU-Staaten erstellt, die laufend aktualisiert wird. Daraus geht unter anderem hervor, dass das Angebot der EU an die Schweiz nicht speziell grosszügig ist. Die EU bietet der Schweiz an, eine Voranmeldefrist von vier Arbeitstagen für Entsendungen in bestimmten Risikobranchen behalten zu können. Heute beträgt die Frist in der Schweiz acht Kalendertage.

Die Mehrheit der EU-Staaten verlangt zwar nur eine Meldung unmittelbar vor dem Start des Auftrages. Rumänien kennt aber eine Frist von fünf Tagen, Slowenien eine von drei. In Frankreich und Italien zum Beispiel wird diese Meldung wiederum von allen Unternehmen verlangt. In Deutschland dagegen nur von Unternehmen aus «schwarzarbeitsaffinen Branchen». Tschechien wiederum verfolgt einen umgekehrten Ansatz: Hier muss der tschechische Auftraggeber die Entsendung melden.

Kontaktpersonen im Gastland

Die Durchsetzungsrichtlinie enthält auch flankierende Massnahmen, die weiter gehen als das, was die Schweiz heute kennt. Allerdings sind in der EU Entsendungen bis zu eineinhalb Jahre möglich, während in der Schweiz nur 90 Tage zulässig sind. So gibt es in der EU zum Beispiel die Pflicht, einen lokalen Ansprechpartner für die Behörden des Gaststaates zu ernennen, der bei Bedarf Dokumente und Mitteilungen verschickt und entgegennimmt. In der Schweiz ist zwar ebenfalls die Angabe einer Kontaktperson vorgesehen. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft schreibt, hat diese aber eine weniger weit gehende Funktion als der Ansprechpartner gemäss Durchsetzungsrichtlinie.

Auch diese Massnahmen wird in den einzelnen EU-Staaten sehr unterschiedlich umgesetzt. Einige verzichten ganz darauf, andere verlangen wie die Schweiz lediglich die Nennung einer Kontaktperson. Und dann ist da Frankreich: Hier müssen nicht nur genaueste Angaben zum Vertreter gemacht werden. Dieser muss der Ernennung auch schriftlich zustimmen und genaue Angaben zum Ort machen, an dem er die Unterlagen zum Entsendeauftrag seines Klienten aufbewahrt. Eine Pro-forma-Ernennung eines lokalen Vertreters funktioniert so nicht.