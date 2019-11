Linke Studenten stören rechte Professoren

An der Berliner Humboldt-Universität werden zwei prominente Professoren seit Jahren von einer kleinen Gruppe linksradikaler Studenten gestört und gemobbt. Der Historiker Jörg Babe­rowski scheiterte mit einem Antrag für ein Zentrum zur Totalitarismusforschung nicht zuletzt am Widerstand der Studenten. Dem Politologen Herfried Münkler wurde «Militarismus» und «Extremismus der Mitte» vorgeworfen. Studenten korrigierten anonym seine «einseitigen» Themen und Lektürelisten.

Ein Kleinkrieg

Baberowski wurde besonders heftig angegriffen, als er sich 2015 gegen die deutsche Flüchtlingspolitik äusserte und dabei Verständnis auch für militante Gegenproteste zeigte. Trotzkistische Studenten bezeichneten ihn danach als «rechtsradikal» und verhinderten einen Auftritt an der Uni Bremen. Baberowski ging gegen die Schmähungen gerichtlich vor, letztlich erfolglos. Zuletzt beleidigte er seinerseits die Studenten, von denen er sich gestalkt fühlte. Diese zeigten ihn an und drohten ihm verklausuliert Gewalt an – ein Ende des Kleinkriegs ist nicht abzusehen.

Vor allem unter dem Einfluss der sozialen Medien ist das Meinungsklima in Deutschland in den letzten Jahren erheblich rauer geworden. Oft wird gar nicht gestritten, sondern es fliegen lediglich Beschimpfungen hin und her. Der rechte Hetzmob, der im Internet besonders aktiv ist, hat zur Verrohung und Verhärtung wesentlich beigetragen. Die Aktionen der linken Studenten an den Universitäten erscheinen zuweilen wie eine Antwort darauf – an einem Ort, an dem sie sich selbst immer noch hegemonial fühlen. Oft sind es, wie bei Baberowski und Münkler, fast sek­ten­hafte Grüppchen, die dabei erstaunlich viel Einfluss gewinnen.

Die konservative Ethnologin ­Susanne Schröter von der Universität in Frankfurt am Main ­geriet dieses Jahr gleich von zwei Seiten unter Druck, von links und von rechts. Sie hatte zu einer ­Diskussionsveranstaltung über das muslimische Kopftuch geladen. Studenten und Aktivistinnen forderten darauf ihre Entlassung, die Universitätsleitung stützte sie. Am Ende kamen 700 Interessierte zur Diskussion, aber kaum Protestler. Zwei Jahre zuvor hatte Susanne Schröter eine Veranstaltung zum Thema «Polizeialltag in der Einwanderungsgesellschaft» noch abgesagt, weil sie gewalttätigen Aufruhr fürchtete.

Überhaupt kam es zuletzt auch immer wieder zu Störaktionen und Drohungen von Rechtsradikalen gegen linke Professoren. Aktivisten der Identitären Bewegung stürmten vor einem Jahr etwa eine Vorlesung in Greifswald. Als sie vom Professor zur Debatte aufgefordert wurden, verliessen sie den Raum.

Wie 1968?

«Die Universitäten sind kein politikfreier Raum», bilanzierte die grüne Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank diese Woche. Proteste seien erlaubt, dürften aber nicht den Betrieb lahmlegen.

Gut möglich ist, dass nicht nur die Heftigkeit der Auseinandersetzungen zuletzt zugenommen hat, sondern auch die Empfindlichkeit – auf allen Seiten. Der ­Literaturwissenschaftler Joseph Vogl mahnte deswegen, die Relationen zu wahren. Die kleinen studentischen «Störfeuer» von heute seien mit den «Grossbränden» der 80er- oder gar der 68er-Jahre nicht zu vergleichen.