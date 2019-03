Doch schnell ist klar, dass dieser Zeitplan nicht zu halten sein wird. May verhandelt mehr als zwei Stunden mit Juncker. Und je länger die Journalisten im Pressesaal auf die beiden warten, umso mehr ist zu spüren: So viel Bewegung war lange nicht drin in den Brexit-Gesprächen. Stunden vorher hatte der dänische Premier Lars Lokke Rasmussen noch auf Twitter über Londons Sturheit geklagt: «Es ist schwer, jemandem die Hand zu reichen, der beide Hände in den Hosentaschen hat.»

Nun tun Juncker und EU-Verhandlungsführer Michel Barnier offenbar alles, der innenpolitisch angeschlagenen May soweit wie möglich entgegenzukommen. Denn das Ziel ist das gleiche: Der Austrittsvertrag soll vom Unterhaus angenommen und ein chaotischer «No Deal»-Brexit verhindert werden. Und weniger als 24 Stunden vor der für Dienstag angesetzten Abstimmung im House of Commons präsentiert sie mit Juncker dann kurz vor Mitternacht tatsächlich ein Paket aus drei Dokumenten zum heiklen Thema Backstop.

«Alternative Lösungen» und ein Klagerecht gegen Backstop-Blockade



Der Chef der EU-Kommission spricht als erster und stellt klar, wie die EU-27 die Auffanglösung für Nordirland ansehen: «Es ist eine Versicherung, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben nicht vor, diese zu nutzen, genau wie Versicherungen am besten nicht in Anspruch genommen werden.» Der Backstop sieht vor, Nordirland dauerhaft an den EU-Binnenmarkt zu binden und so Grenzkontrollen auf der irischen Insel zu vermeiden, wenn sich EU-27 und London nicht bis Ende 2020 auf ein Freihandelsabkommen einigen. So soll der fragile Frieden gewahrt bleiben und ein erneutes Abgleiten in den Bürgerkrieg verhindert werden. Allerdings würde Nordirland so anders behandelt als der Rest des Vereinigten Königreichs.

In den Augen der Brexit-Hardliner birgt der Backstop die Gefahr, dass Brüssel die Briten auf unbestimmte Zeit «in Geiselhaft» nehmen und gefangen halten könnte. Dass weder EU-Kommission noch die Mitgliedsstaaten dies vorhaben, hatten Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk Anfang des Jahres in einem Brief versichert – doch dies verhinderte Mays verheerende Niederlage im Unterhaus nicht. Nun, so erläutert Juncker, wird in einem «rechtlich bindenden» Zusatzdokument festgehalten, dass Grossbritannien ein Schiedsgericht anrufen kann, wenn die EU das Königreich dauerhaft im Backstop «gefangen» halte (theoretisch gilt dieser Rechtsweg auch für die EU-27).

Ob diese Zusicherung genügt, um die skeptischen Tory-Abgeordneten und die nordirische DUP umzustimmen, ist weiterhin völlig offen. Beide Seiten haben sich zudem darauf geeinigt, bis zum Ende der geplanten Übergangsphase Ende 2020, sogenannte «alternative technische Lösungen» zu finden, die Zollkontrollen an der irisch-nordirischen Grenze ersetzen. Experten betonen stets, dass solche technischen Lösungen noch nicht existierten. Allerdings lässt sich diese Absichtserklärung als Zugeständnis an das Unterhaus interpretieren: Dort hatten die Abgeordneten vor wenigen Wochen mehrheitlich beschlossen, dass der Backstop durch «alternative Lösungen» ersetzt werden solle.