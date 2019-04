Leise Hoffnung für Pedro Sánchez

Pedro Sánchez kann nun auch etwas entspannter den Dialog mit den katalanischen Separatisten wieder aufnehmen, die, gestützt auf eine hauchdünne Mehrheit im Regionalparlament, in Barcelona regieren. Sánchez hatte in der Schlussphase der Wahlkampagne harte Töne gegenüber den Katalanen angeschlagen, er stand unter dem Druck des rechten Lagers. Die Spitzenleute von Ciudadanos, PP und Vox hatten den Sozialdemokraten wegen der Gespräche mit der Führung in Barcelona unisono als «Verräter» beschimpft. Der Streit über Katalonien war das wichtigste Thema im Wahlkampf, der fast alle anderen drängenden Probleme, vor allem in der Wirtschaft, überdeckte.

Das Teil-Ergebnis der Wahlen in der wirtschaftsstarken Industrie- und Tourismusregion im Nordosten Spaniens gibt Sánchez nun Rückenwind. Im Lager der Separatisten hat es dort eine klare Verschiebung gegeben: Der Wahlblock Gemeinsam für Katalonien (JxC), der hinter dem abgesetzten und nach Belgien geflohenen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont steht, hat laut Prognosen deutlich an Zustimmung eingebüsst. Die Linksrepublikaner (ERC) sind nun stärkste Kraft in Barcelona. Dem ERC-Vorsitzenden Oriol Junqueras wird zwar vor dem Obersten Gericht in Madrid der Prozess gemacht, doch sind von ihm zuletzt versöhnlichere Signale ausgegangen: Die Zeit sei nicht reif für die katalanische Unabhängigkeit, sagte er, denn dafür fehle es an einer ausreichenden Basis in der Bevölkerung.