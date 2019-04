Lange Brexit-Verlängerung zeichnet sich ab

Die Briten könnten also doch eine längere Verschiebung des Brexit erhalten, hiess es Mittwochabend am Rande des EU-Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Zunächst war man von einem relativ kurzen Treffen der EU-Chefs ausgegangen, nun dürfte die Sitzung nicht vor Mitternacht zu Ende sein.