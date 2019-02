Die Labour-Partei hat der britischen Premierminister Theresa May fünf Bedingungen für eine Unterstützung ihrer Brexit-Pläne im Parlament genannt. May solle eine dauerhafte Zollunion mit der EU zusagen, die auch ein Mitspracherecht in künftigen Handelsabkommen sichere, fordert Parteichef Jeremy Corbyn in einem am Mittwochabend veröffentlichten Brief an die Regierungschefin.