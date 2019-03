Das ist eine Geschichte über Krieg, Propaganda, Liebe und Verrat. Und eine Geschichte über eine Frau, die viele Fragen aufwirft. Svitlana Dryuk heisst diese Frau: 2014 zog sie in den Krieg, der in ihrer Heimat, der Ostukraine, ausgebrochen war. Sie schloss sich als Sanitäterin den Separatisten an und stieg rasch auf in der Hierarchie der von Russland unterstützten Kämpfer. Zunächst befehligte sie eine Panzereinheit, die ausschliesslich aus Frauen bestand. Schliesslich übernahm sie das Kommando eines Regiments der prorussischen Rebellen.