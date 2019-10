Kramp-Karrenbauers Gegner gehen in die Offensive

Gespräche mit der Linkspartei

Nach einem guten Start mit parteiübergreifend hohen Zustimmungswerten ist der Stern Kramp-Karrenbauers in den letzten Monaten dramatisch gesunken. Die 57-jährige Saarländerin reihte Fehler an Fehler, ihre Partei verlor in diesem Jahr Wahl um Wahl. Selbst wenn die CDU – wie in der Europawahl oder in Sachsen – am Ende nochmals stärkste Kraft blieb, waren die Verluste hoch. Aber nirgends waren sie so hoch wie am Sonntag in Thüringen. Gleichzeitig ist in den letzten Monaten auch der Unmut über Merkels vierte und letzte Regierung, die ja von Anfang an ein Notbündnis zweier widerstrebender Partner gewesen war, stetig gewachsen.

Neben dem Machtkampf um die Spitze spielte die andere brisante Frage, die nach der Wahl in Thüringen auf die CDU zukommt, am Montag nur noch eine Nebenrolle: Sollen die Christdemokraten erstmals mit der Linkspartei koalieren, da sich anders eine stabile Regierung in dem kleinen Bundesland kaum bilden lässt? Formal ist die Antwort klar: Am letzten Parteitag habe die CDU einstimmig den Beschluss gefasst, weder mit AfD noch Linkspartei «in irgendeiner Form» zusammenzuarbeiten, sagte Kramp-Karrenbauer. Dieser Beschluss gelte weiterhin.

Der thüringische Landeschef Mike Mohring, der in Berlin zusammen mit der Parteichefin auftrat, kündigte gleichzeitig an, das Gesprächsangebot des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow anzunehmen. Das sei eine Frage der staatspolitischen Verantwortung. Er deutete auch an, dass ihm stabile Verhältnisse für Thüringen am Ende wichtiger seien als parteipolitische Interessen. Ob dies bedeutet, dass seine CDU für eine Koalition, eine Duldung oder eine Duldung je nach Thema zu haben wäre, liess Mohring offen. Er sei sich aber bewusst, dass die Frage das Potenzial habe, seine Partei zu zerreissen.